«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу

Natan (Фото: Инстаграм* @natan_official)
Рэпер Natan в первый раз публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу.
Рэпер и Валерия Чекалина участвовали в первом сезоне реалити на выживание «Звезды в джунглях», где он изменил жене. Однако после завершения проекта блогер заявила, что интрижка с артистом была его пиар-ходом, а он лишь использовал ее чувства.
Но сам Natan опроверг такое заявление Лерчек в своем новом интервью. Он рассказал, что Валерия ошибается на этот счет, ведь его чувства к девушке были искренними. Еще рэпер отметил, что надеется на личный разговор с Лерчек.
Еще рэпер не стал таить, что правда просил вырезать из шоу пару сцен: ему не хотелось, чтобы его разговоры с Лерчек о проблемах в семье и интимные моменты обсуждали зрители. Артист объяснил, что тогда выпил алкоголь, из-за чего с трудом мог контролировать свои действия.
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Но сам Natan опроверг такое заявление Лерчек в своем новом интервью. Он рассказал, что Валерия ошибается на этот счет, ведь его чувства к девушке были искренними. Еще рэпер отметил, что надеется на личный разговор с Лерчек.
«Это абсолютно не так... Когда она выйдет на связь, тогда это будет равнозначным диалогом. Если я буду говорить: «Нет, ты что! Просто посмотри и ты распознаешь чувства, действительно романтические отношения…» — это будет каким-то нелепым выгораживанием себя. Сейчас, сидя на интервью и зная, что Лера ничего не ответит, это будет как-то некрасиво и несправедливо. Дай бог у Леры все будет хорошо. Об этом можно будет поговорить», — откровенничал Natan в шоу «50 вопросов».
Еще рэпер не стал таить, что правда просил вырезать из шоу пару сцен: ему не хотелось, чтобы его разговоры с Лерчек о проблемах в семье и интимные моменты обсуждали зрители. Артист объяснил, что тогда выпил алкоголь, из-за чего с трудом мог контролировать свои действия.
«В принципе для меня все это было большой веселухой, вот ты оторвался от Москвы и начал творить дичь. Я осознавал, что творю дичь. А когда ты бухой, то для тебя нет никаких запретов. Но это же не сразу все случилось», — делился Natan.
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Ольга Енгалычева