MONA рассказала, как ANNA ASTI приютила спасённого коня Сумрака

15 июня 2026, 15:09

ANNA ASTI помогла MONA спасти лошадь от бойни

ANNA ASTI (Фото: Instagram* / @asti)

Певицы ANNA ASTI и MONA объединились ради помощи животным. Как рассказала MONA на шоу «LAB с Антоном Беляевым» недавно ей удалось спасти лошадь по кличке Сумрак, однако найти для животного подходящее место содержания оказалось непросто.





По словам артистки, она сразу привязалась к коню и несколько дней размышляла, сможет ли самостоятельно обеспечить ему достойный уход и содержание.



