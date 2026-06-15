MONA рассказала, как ANNA ASTI приютила спасённого коня Сумрака
ANNA ASTI помогла MONA спасти лошадь от бойни
Певицы ANNA ASTI и MONA объединились ради помощи животным. Как рассказала MONA на шоу «LAB с Антоном Беляевым» недавно ей удалось спасти лошадь по кличке Сумрак, однако найти для животного подходящее место содержания оказалось непросто.
По словам артистки, она сразу привязалась к коню и несколько дней размышляла, сможет ли самостоятельно обеспечить ему достойный уход и содержание.
«Очень хотела спасти именно Сумрака, он сразу мне прикипел. Я три дня думала, смогу ли я содержать, обеспечивать, потому что очень тяжело пристроить лошадь с бойни на хорошую конюшню», — поделилась MONA на шоу «LAB с Антоном Беляевым».На помощь пришла ANNA ASTI, которая предложила разместить животное на своей конюшне. Как отметила певица, там работают опытные специалисты, способные обеспечить лошади необходимый уход.
MONA также в шутку предположила, что эта история может стать началом не только дружбы животных, но и творческого сотрудничества с коллегой.
Известно, что ANNA ASTI давно помогает животным. Недавно артистка приютила щенка, который, по её словам, пострадал от жестокого обращения. Теперь к её подопечным присоединился и спасённый Сумрак.