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Компания, связанная с Владом Топаловым, сменила владельца после его ухода

Влад Топалов вышел из бизнеса с прибылью почти 200 миллионов рублей
Влад Топалов (Фото: Instagram* / @vladtopavlovofficial)

Влад Топалов перестал быть учредителем компании ООО «МСМ», которая демонстрирует высокие финансовые показатели. Об этом стало известно из данных о деятельности организации. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По итогам 2025 года выручка компании составила 203 миллиона рублей, а чистая прибыль достигла 195 миллионов рублей. Годом ранее показатели были ещё выше: выручка оценивалась в 288 миллионов рублей, а прибыль — в 216 миллионов.

После выхода музыканта из числа учредителей контроль над бизнесом перешёл к Алисе Шабаловой. Должность генерального директора заняла сестра артиста — Алина Топалова.

Причины изменений в структуре собственников компании не раскрываются. При этом ООО «МСМ» продолжает оставаться прибыльным бизнесом с многомиллионными оборотами.

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