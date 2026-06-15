Компания, связанная с Владом Топаловым, сменила владельца после его ухода

15 июня 2026, 14:18

Влад Топалов вышел из бизнеса с прибылью почти 200 миллионов рублей

Влад Топалов (Фото: Instagram* / @vladtopavlovofficial)

Влад Топалов перестал быть учредителем компании ООО «МСМ», которая демонстрирует высокие финансовые показатели. Об этом стало известно из данных о деятельности организации. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».