Экс-помощница Ренаты Литвиновой рассказала о конфликте с актрисой

11 марта 2026, 16:35

Бывшая ассистентка обвинила Ренату Литвинову в жестоком отношении

Рената Литвинова (Фото: Instagram* / @renatalitvinovaofficiall)

Бывшая ассистентка Ренаты Литвиновой — Наталья Максимова — выступила с резкими обвинениями в адрес актрисы. Об этом сообщает StarHit.