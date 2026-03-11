Экс-помощница Ренаты Литвиновой рассказала о конфликте с актрисой
Бывшая ассистентка Ренаты Литвиновой — Наталья Максимова — выступила с резкими обвинениями в адрес актрисы. Об этом сообщает StarHit.
По словам Максимовой, во время работы Литвинова якобы позволяла себе унижать сотрудников и часто делала колкие замечания по поводу внешности.
Наталья утверждает, что актриса могла публично критиковать людей за лишний вес, форму носа или другие особенности внешности. Эти заявления прозвучали после недавней ситуации с модным брендом: Максимову сначала пригласили принять участие в показе, однако позже сотрудничество неожиданно отменили.
Бывшая ассистентка уверена, что к этому могла быть причастна Литвинова. По её словам, актриса якобы предупреждала, что разрушит карьеру всем, кто решит сотрудничать с её экс-помощницей.
Сама Литвинова ранее выдвигала встречные обвинения, утверждая, что Максимова была уличена во лжи и воровстве. В своих мемуарах Наталья признаётся, что, уходя, действительно забрала бутылку шампанского — по её словам, «для храбрости», поскольку покидала работу в крайне напряжённой атмосфере.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России