«Я похудела!»: Наталья Рудова показала изменившуюся фигуру в топе и шортиках

11 марта 2026, 16:22

Актриса Наталья Рудова показала фигуру после интервального голодания

Наталья Рудова (Фото: Telegram @rudovanatalove)

Актриса Наталья Рудова продемонстрировала фигуру в новом образе. В личном блоге 42-летняя звезда опубликовала фотографии, на которых позирует в нежно-голубой пижаме — топе на тонких бретельках и шортах. На снимках виден плоский живот артистки.





Рудова рассказала, что продолжает следить за весом и ей удалось сбросить лишние килограммы. Секретом похудения стала система интервального голодания.

«Минус два килограмма. Больше двух недель я не ем после четырёх часов дня. Мне подходит», — поделилась актриса.

Наталья Рудова (Фото: Telegram @rudovanatalove)

«Не ради здоровья, ни ради будущего, ни ради хорошего самочувствия... А ради того, чтобы летом одеваться, как... Прости, Господи», — с иронией прокомментировала свою мотивацию к тренировкам Наталья.