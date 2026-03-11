«Я похудела!»: Наталья Рудова показала изменившуюся фигуру в топе и шортиках
Актриса Наталья Рудова показала фигуру после интервального голодания
Актриса Наталья Рудова продемонстрировала фигуру в новом образе. В личном блоге 42-летняя звезда опубликовала фотографии, на которых позирует в нежно-голубой пижаме — топе на тонких бретельках и шортах. На снимках виден плоский живот артистки.
Рудова рассказала, что продолжает следить за весом и ей удалось сбросить лишние килограммы. Секретом похудения стала система интервального голодания.
«Минус два килограмма. Больше двух недель я не ем после четырёх часов дня. Мне подходит», — поделилась актриса.Для поддержания формы знаменитость придерживается ограничений в питании и самостоятельно готовит полезные блюда. Кроме того, Рудова активно занимается спортом.
«Не ради здоровья, ни ради будущего, ни ради хорошего самочувствия... А ради того, чтобы летом одеваться, как... Прости, Господи», — с иронией прокомментировала свою мотивацию к тренировкам Наталья.Ранее актриса Ирина Горбачёва раскрыла причину резкого похудения.