«Они конченые люди»: Волочкова резко высказалась о критиках певицы Славы
Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию с певицей Славой
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала инцидент с певицей Славой (настоящее имя — Анастасия Сланевская).
В беседе с Общественной Службой Новостей артистка балета призвала зрителей относиться к знаменитостям снисходительнее, напомнив, что они тоже живые люди и могут ошибаться.
Волочкова заявила, что зрители не видят закулисной стороны и не понимают, насколько изнурителен труд артиста.
«Мы тоже из крови и плоти, мы каждый день боремся за право быть и творить. Не всегда ад, который происходит в жизни, легко скрыть от общества... А хейтеры — это конченые люди без сострадания и чувств, но их высшие силы ещё накажут за грязь, которую они льют на артистов», — заявила Анастасия.Ранее Иосиф Пригожин рекомендовал певице Славе взять паузу в карьере.