Достижения.рф

«Они конченые люди»: Волочкова резко высказалась о критиках певицы Славы

Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию с певицей Славой
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала инцидент с певицей Славой (настоящее имя — Анастасия Сланевская).



В беседе с Общественной Службой Новостей артистка балета призвала зрителей относиться к знаменитостям снисходительнее, напомнив, что они тоже живые люди и могут ошибаться.

Волочкова заявила, что зрители не видят закулисной стороны и не понимают, насколько изнурителен труд артиста.

«Мы тоже из крови и плоти, мы каждый день боремся за право быть и творить. Не всегда ад, который происходит в жизни, легко скрыть от общества... А хейтеры — это конченые люди без сострадания и чувств, но их высшие силы ещё накажут за грязь, которую они льют на артистов», — заявила Анастасия.
Ранее Иосиф Пригожин рекомендовал певице Славе взять паузу в карьере.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0