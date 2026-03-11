«Они конченые люди»: Волочкова резко высказалась о критиках певицы Славы

11 марта 2026, 17:43

Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию с певицей Славой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала инцидент с певицей Славой (настоящее имя — Анастасия Сланевская).





В беседе с Общественной Службой Новостей артистка балета призвала зрителей относиться к знаменитостям снисходительнее, напомнив, что они тоже живые люди и могут ошибаться.



Волочкова заявила, что зрители не видят закулисной стороны и не понимают, насколько изнурителен труд артиста.

«Мы тоже из крови и плоти, мы каждый день боремся за право быть и творить. Не всегда ад, который происходит в жизни, легко скрыть от общества... А хейтеры — это конченые люди без сострадания и чувств, но их высшие силы ещё накажут за грязь, которую они льют на артистов», — заявила Анастасия.