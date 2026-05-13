Деньги есть, прибыли нет: бизнес Жасмин снова оказался в минусе
Продюсерский центр певицы Жасмин столкнулся с очередными финансовыми трудностями. Несмотря на рост выручки почти до 28 миллионов рублей, компания завершила год с убытком в размере 593 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
ООО «Продюсерский Центр Жасмин» работает с 2016 года и занимается организацией концертной и творческой деятельности. Половина бизнеса принадлежит самой артистке — Саре Шор, ещё 50% владеет Светлана Караерова. Руководит компанией Лилия Плескачевская.
Финансовые показатели центра в последние годы заметно колеблются. В 2022 году компания заработала 9,5 миллиона рублей выручки и получила 2,2 миллиона прибыли. Однако уже в 2023-м доходы снизились до 6,8 миллиона, а убытки превысили 5,8 миллиона рублей.
В 2024 году ситуация улучшилась: выручка выросла до 17 миллионов рублей, а компания снова вышла в плюс, заработав около 2,1 миллиона. Но удержать стабильность не удалось. По итогам 2025 года обороты вновь увеличились — до 27,5 миллиона рублей, однако прибыль снова сменилась убытком.
При этом сама Жасмин ранее признавалась, что спокойно относится к крупным расходам и любит радовать себя дорогими покупками, считая, что всегда сможет заработать снова.
