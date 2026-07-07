Бизнес Эмина Агаларова с выручкой 159 млн рублей оказался должен ФНС более миллиона
Кейтеринговый бизнес Эмина Агаларова продолжает работать с многомиллионной выручкой, однако у компании остаётся задолженность перед налоговой. Речь идёт об ООО «Бэкстейдж Кейтеринг», владельцем которого является певец и предприниматель. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Компания работает с 2016 года и специализируется на организации выездного обслуживания мероприятий различного масштаба — от свадеб и корпоративов до государственных приёмов и крупных светских событий. Клиентам предлагают полный цикл подготовки мероприятия: разработку меню, подбор площадки, оформление, техническое сопровождение, трансфер и организацию развлекательной программы.
По итогам 2025 года выручка ООО «Бэкстейдж Кейтеринг» выросла с 152 млн до 159 млн рублей. При этом чистая прибыль увеличилась с 382 тысяч рублей до 1,1 млн рублей. Несмотря на положительную динамику финансовых показателей, у компании сохраняется задолженность перед Федеральной налоговой службой. Если ранее она составляла около 1,8 млн рублей, то сейчас — сократилась до 1,2 млн рублей.
Сам Эмин Агаларов ранее признавался, что ресторанный бизнес переживает непростые времена. За всё время существования компании в отношении ООО «Бэкстейдж Кейтеринг» рассматривались три арбитражных дела на общую сумму около 565 тысяч рублей. Во всех случаях компания выступала ответчиком: два судебных спора были проиграны, ещё одно дело прекратили. Кроме того, у фирмы насчитывалось 95 исполнительных производств, большинство из которых были связано с административными штрафами. На сегодняшний день все они завершены.
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