Бизнес Эмина Агаларова с выручкой 159 млн рублей оказался должен ФНС более миллиона

07 июля 2026, 14:39

Кейтеринговая компания Эмина Агаларова задолжала налоговой более 1,2 млн рублей

Эмин Агаларов (Фото: Instagram* / @eminofficial)

Кейтеринговый бизнес Эмина Агаларова продолжает работать с многомиллионной выручкой, однако у компании остаётся задолженность перед налоговой. Речь идёт об ООО «Бэкстейдж Кейтеринг», владельцем которого является певец и предприниматель. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».