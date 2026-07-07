«Была круговая подтяжка»: Бабкина призналась, что делала пластические операции

07 июля 2026, 14:14

Надежда Бабкина: звезды просто обязаны посещать косметологов

Надежда Бабкина (Фото: Telegram @nadezhda_babkina)

Певица Надежда Бабкина призналась, что делала подтяжку лица и прибегала к другим косметологическим процедурам ради сохранения молодости и красоты.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Бабкина призвала молодежь не обращаться к пластическим хирургам. По ее словам, внешность корректировать лучше в более зрелом возрасте.





«У меня была круговая подтяжка лица и некоторые другие уходовые процедуры, о которых говорить не буду. Я просто считаю, что звезды не имеют права выглядеть плохо. И они просто обязаны посещать косметологов», — отметила артистка.

Бабкина

молодое поколение, заявив, что