«Была круговая подтяжка»: Бабкина призналась, что делала пластические операции
Надежда Бабкина: звезды просто обязаны посещать косметологов
Певица Надежда Бабкина призналась, что делала подтяжку лица и прибегала к другим косметологическим процедурам ради сохранения молодости и красоты.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Бабкина призвала молодежь не обращаться к пластическим хирургам. По ее словам, внешность корректировать лучше в более зрелом возрасте.
«У меня была круговая подтяжка лица и некоторые другие уходовые процедуры, о которых говорить не буду. Я просто считаю, что звезды не имеют права выглядеть плохо. И они просто обязаны посещать косметологов», — отметила артистка.
На кинофестивале «В кругу семьи» Бабкина раскритиковала молодое поколение, заявив, что подражание и погоня за шаблонной красотой лишают молодежь индивидуальности. Она посоветовала каждому искать собственный путь, определять личные приоритеты, а не «накачивать губы выше носа».