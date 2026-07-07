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Онкобольная блогерша Лерчек вновь начала танцевать танго

Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*/ler_chek)

Онкобольная блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вернулась к занятиям танго. Первые тренировки после длительного перерыва показал ее жених, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, в соцсетях.



По его словам, Лерчек не бросала любимое дело даже во время беременности. Блогерше пришлось временно отказаться от танцев, когда на седьмом месяце у нее начались сильные боли. Теперь она вновь приступила к тренировкам, прислушиваясь к советам возлюбленного.

«Сегодня у меня тренировка с очень особенным учеником, необычной женщиной», — сказал Сквиччиарини в опубликованном видео.
Стоит отметить, что именно танго когда-то свело Валерию и Луиса вместе. Блогерша танцевала даже в период домашнего ареста с электронным браслетом на ноге.
Лидия Пономарева

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