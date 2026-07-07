Онкобольная блогерша Лерчек вновь начала танцевать танго

07 июля 2026, 14:11

Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*/ler_chek)

Онкобольная блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вернулась к занятиям танго. Первые тренировки после длительного перерыва показал ее жених, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, в соцсетях.





По его словам, Лерчек не бросала любимое дело даже во время беременности. Блогерше пришлось временно отказаться от танцев, когда на седьмом месяце у нее начались сильные боли. Теперь она вновь приступила к тренировкам, прислушиваясь к советам возлюбленного.

«Сегодня у меня тренировка с очень особенным учеником, необычной женщиной», — сказал Сквиччиарини в опубликованном видео.