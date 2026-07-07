«С таким багажом хитов больше нет»: Леонид Агутин восхитился творчеством Игоря Николаева

07 июля 2026, 14:18

Леонид Агутин назвал Игоря Николаева великим автором и артистом

Леонид Агутин (Фото: Instagram* / @agutinleonid)

Леонид Агутин рассказал, кого считает одним из самых выдающихся представителей российской эстрады. В беседе с ТВ Mail певец признался, что испытывает огромное уважение к Игорю Николаеву и считает его великим автором и артистом.





Высказываясь о трибьюте композитора, который состоится в рамках фестиваля AGUTEEN FEST, Агутин отметил, что творчество Николаева занимает особое место в отечественной музыке.





«Это великий автор и артист. Таких талантливых и грамотных, а самое главное — с таким обильным творчеством больше нет. Ну, сколько их ещё? Ведь немного. С таким багажом хитов, шлягеров всех времён. Хорошо, что Игорь согласился участвовать», — заявил певец.