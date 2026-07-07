«С таким багажом хитов больше нет»: Леонид Агутин восхитился творчеством Игоря Николаева
Леонид Агутин назвал Игоря Николаева великим автором и артистом
Леонид Агутин рассказал, кого считает одним из самых выдающихся представителей российской эстрады. В беседе с ТВ Mail певец признался, что испытывает огромное уважение к Игорю Николаеву и считает его великим автором и артистом.
Высказываясь о трибьюте композитора, который состоится в рамках фестиваля AGUTEEN FEST, Агутин отметил, что творчество Николаева занимает особое место в отечественной музыке.
«Это великий автор и артист. Таких талантливых и грамотных, а самое главное — с таким обильным творчеством больше нет. Ну, сколько их ещё? Ведь немного. С таким багажом хитов, шлягеров всех времён. Хорошо, что Игорь согласился участвовать», — заявил певец.По словам Агутина, для него было особенно важно, чтобы трибьют получился достойным. Вместе со своей командой он тщательно подбирал композиции для концерта, после чего окончательный список песен согласовал сам Игорь Николаев.
Артист подчеркнул, что участие Николаева в фестивале стало для него большой честью, а его творчество продолжает вдохновлять несколько поколений музыкантов и слушателей.