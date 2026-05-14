Бизнес Эмина Агаларова ушёл в крупный минус несмотря на миллиардную выручку
Эмин Агаларов столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями в одном из своих бизнес-проектов. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», задолженность компании ООО «Крокус Фитнес» перед налоговой службой достигла 19 миллионов рублей.
Причём ещё в марте сумма долга составляла около 5 миллионов, однако всего за несколько месяцев выросла сразу на 14 миллионов рублей.
На этом фоне особенно неожиданно выглядят финансовые показатели компании. По итогам 2025 года выручка фитнес-сети составила внушительные 2,4 миллиарда рублей. Однако при столь крупных оборотах бизнес внезапно оказался убыточным. Если годом ранее компания показывала прибыль около 32 миллионов рублей, то теперь отчётность фиксирует уже минус 191 миллион.
Пока представители Агаларова ситуацию официально не комментировали. Однако в Сети уже обсуждают, что фитнес-направление бизнес-империи артиста, судя по всему, переживает один из самых непростых периодов за последние годы.
«Крокус Фитнес» остаётся одним из самых известных премиальных фитнес-брендов на российском рынке, поэтому новости о резком росте долгов и убытков вызвали большой интерес у пользователей соцсетей.
