Анастасия Уколова раскрыла главный секрет своего преображения

25 августа 2026, 21:46

Анастасия Уколова (Фото: Instagram* @anastasiyaa_ukolova)

Актриса Анастасия Уколова на московской премьере сериала «Чудо» с Идой Галич в главной роли впервые публично объяснила, почему её фигура заметно изменилась за последнее время.





В беседе с Super 32-летняя артистка призналась, что похудела и подтянула тело благодаря регулярным танцевальным нагрузкам.

«В последние годы я в целом держусь в одном и том же весе, но сейчас больше времени уделяю спортзалу. Я снималась в проекте о бальных танцах. <...> Наверное, моя фигура изменилась из‑за занятий бальными танцами», — подчеркнула Анастасия.