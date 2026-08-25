Анастасия Уколова раскрыла главный секрет своего преображения
Актриса Анастасия Уколова на московской премьере сериала «Чудо» с Идой Галич в главной роли впервые публично объяснила, почему её фигура заметно изменилась за последнее время.
В беседе с Super 32-летняя артистка призналась, что похудела и подтянула тело благодаря регулярным танцевальным нагрузкам.
«В последние годы я в целом держусь в одном и том же весе, но сейчас больше времени уделяю спортзалу. Я снималась в проекте о бальных танцах. <...> Наверное, моя фигура изменилась из‑за занятий бальными танцами», — подчеркнула Анастасия.Именно эти интенсивные репетиции, по её словам, и привели к переменам в пропорциях тела.
На премьере сериала актёр Денис Шведов тоже пообщался с журналистами и поделился деталями работы с Идой Галич.