«Героические поступки»: Денис Шведов рассказал о съёмках с беременной Идой Галич

25 августа 2026, 21:35

Актёр Денис Шведов назвал работу Иды Галич в «Чуде» героическим поступком

Денис Шведов (Фото: Instagram* @shvedoff_den)

Актёр Денис Шведов на премьере сериала «Чудо» поделился деталями работы Иды Галич над главной ролью.





В беседе с Super артист сообщил, что Ида проходила кастинг и участвовала в съёмках, будучи беременной, а после рождения ребёнка сразу вернулась к работе. Шведов подчеркнул, что Галич проявила исключительную выдержку и высокий профессионализм.

«Знаете, мне кажется, Ида Галич потому и Ида Галич, что она способна на такие свершения и просто совершенно героические поступки. То, что у неё, может быть, наверняка что‑то происходило, но это было незаметно в кадре, и она, как профессионал, делала своё дело от и до, и даже больше», — заявил актёр.