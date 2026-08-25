«Героические поступки»: Денис Шведов рассказал о съёмках с беременной Идой Галич
Актёр Денис Шведов назвал работу Иды Галич в «Чуде» героическим поступком
Актёр Денис Шведов на премьере сериала «Чудо» поделился деталями работы Иды Галич над главной ролью.
В беседе с Super артист сообщил, что Ида проходила кастинг и участвовала в съёмках, будучи беременной, а после рождения ребёнка сразу вернулась к работе. Шведов подчеркнул, что Галич проявила исключительную выдержку и высокий профессионализм.
«Знаете, мне кажется, Ида Галич потому и Ида Галич, что она способна на такие свершения и просто совершенно героические поступки. То, что у неё, может быть, наверняка что‑то происходило, но это было незаметно в кадре, и она, как профессионал, делала своё дело от и до, и даже больше», — заявил актёр.Напомним, 28 июля 2025 года Ида Галич во второй раз стала мамой. Она родила дочь от предпринимателя Олега Ледвича.