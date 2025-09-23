«Это пиар»: Дана Борисова раскритиковала 35-летнего избранника своей юной дочери
Дана Борисова прокомментировала роман дочери с продюсером Артуром Якобсоном
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала новость о романе своей 18-летней дочери Полины с 35-летним продюсером Артуром Якобсоном. По информации издания Voice, Борисова заявила, что выступает против этих отношений.
Ранее на премьере сериала «Няня Оксана» Полина сообщила, что встречается с продюсером и чувствует себя очень счастливой. Однако её мать не разделяет эти чувства. Дана Борисова сообщила, что ей не нравится избранник дочери.
«Я знаю этого парня. Сейчас он стал её продюсером, поэтому я допускаю, что это рекламный ход для пиара, так как молодой человек, насколько мне известно, хотел бы раскрутки. Если честно, я против, этот мужчина мне не нравится и я его не вижу избранником Полины», — рассказала Дана.Телеведущая добавила, что в настоящее время не общается с дочерью. Полина, по словам Борисовой, сосредоточилась на карьере и считает, что мать ранее мешала её быстрому старту в шоу-бизнесе.