«Это пиар»: Дана Борисова раскритиковала 35-летнего избранника своей юной дочери

23 сентября 2025, 16:59

Дана Борисова прокомментировала роман дочери с продюсером Артуром Якобсоном

Дана Борисова и Полина Аксенова (Фото: Instagram* @danaborisova_official )

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала новость о романе своей 18-летней дочери Полины с 35-летним продюсером Артуром Якобсоном. По информации издания Voice, Борисова заявила, что выступает против этих отношений.





Ранее на премьере сериала «Няня Оксана» Полина сообщила, что встречается с продюсером и чувствует себя очень счастливой. Однако её мать не разделяет эти чувства. Дана Борисова сообщила, что ей не нравится избранник дочери.

«Я знаю этого парня. Сейчас он стал её продюсером, поэтому я допускаю, что это рекламный ход для пиара, так как молодой человек, насколько мне известно, хотел бы раскрутки. Если честно, я против, этот мужчина мне не нравится и я его не вижу избранником Полины», — рассказала Дана.