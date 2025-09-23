Екатерина Климова трогательно поздравила сына Корнея с 17-летием
Младшему сыну Екатерины Климовой и Игоря Петренко, Корнею, исполнилось 17 лет. В честь события актриса опубликовала трогательный пост с редкими фотографиями наследника. В блоге Климова вспомнила, как в детстве Корней однажды спросил её о беседе с Богом в моменты молчания, и призналась, что тогда растерялась. В своём обращении к сыну она подчеркнула, что верит в него и в чудеса.
Поклонники активно отреагировали на публикацию, отметив, что оба сына актрисы — Корней и Матвей — выросли замечательными молодыми людьми, а также заметили их сходство с родителями.
Одна из фанаток написала, что младший сын похож на маму, а старший — на папу, подчеркнув, что оба мальчика красавцы.
