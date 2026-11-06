Бизнес Карины Кросс теряет обороты: выручка косметической компании обновилась

06 ноября 2026, 15:29

Налоговая закрывает вторую косметическую компанию блогера Карины Кросс

Карина Кросс (Фото: Instagram* / @karinakross)

Налоговая служба приняла решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ компании ООО «Кросс Косметик», связанной с Кариной Кросс. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».