Бизнес Карины Кросс теряет обороты: выручка косметической компании обновилась
Налоговая служба приняла решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ компании ООО «Кросс Косметик», связанной с Кариной Кросс. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Компания выпускала уходовую косметику с необычными названиями: «Смойся», «Твой гелик» и «Затонируй лобовуху». При этом финансовые показатели бизнеса за несколько лет заметно ухудшились. В 2022 году выручка составила 14,5 млн рублей, в 2023-м снизилась до 1,8 млн, а в 2024 году оказалась нулевой.
Примечательно, что Карина Кросс покинула состав учредителей компании ещё 17 июля — до того, как налоговая приняла решение о её предстоящем исключении из реестра. При этом товарный знак KROSS COSMETIC по-прежнему зарегистрирован лично на Карину Кросс. Согласно имеющимся данным, регистрация действует до 2031 года.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России