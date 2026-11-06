«Я тоже человек»: Гуф прокомментировал новую публикацию Айзы-Лилуны Ай

06 ноября 2026, 14:57

Гуф пошутил о своём месте в жизни Айзы после публикации её поста о любви

Гуф (Фото: Instagram* / @therealguf)

Гуф и Айза-Лилуна Ай продолжили публично обмениваться шутками о своих отношениях после расставания. На этот раз поводом стал новый пост Айзы, в котором она призналась в любви к людям, окружающим её, и опубликовала фотографии близких, в том числе снимок бывшего супруга.





Ранее Айза уже задевала чувства рэпера: в большом рассказе о своей жизни она не упомянула Гуфа. Тогда музыкант отреагировал на это обиженным комментарием о том, что он никто.



На этот раз блогерша решила не оставлять бывшего за кадром. Гуф заметил своё присутствие среди фотографий и не упустил возможности пошутить.





«Пусть не отметили, пусть на последней фотке… Но я тоже человек, получается», — радостно написал рэпер. Айза тут же ответила ему в том же ироничном ключе.