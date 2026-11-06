«Лучшая роль в жизни»: звезда «Интернов» Глинников впервые рассказал об отцовстве

06 ноября 2026, 14:35

Актёр Илья Глинников назвал рождение сына главным событием своей жизни

Илья Глинников (Фото: Instagram* / @glinnikov1st)

Актёр Илья Глинников поделился эмоциями от отцовства и признался, что появление ребёнка стало одним из самых значимых событий в его жизни. Впервые папой артист стал в 40 лет, однако подробности личной жизни по-прежнему предпочитает не раскрывать. Имя сына и его матери публика пока не знает. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





О своём новом опыте Глинников рассказал на пресс-дне телеканала СТС, посвящённом предстоящей премьере сериала «Роддом». Актёр признался, что родительство приносит не только радостные моменты, но и бессонные ночи, однако считает этот опыт особенным.





«Всякое было — и вставали, и не спали, это самая лучшая роль, которую я когда-либо играл. У меня много моментов в жизни было, которые разделяют жизнь на до и после, а это — лучшее, что со мной случилось в жизни», — признался Глинников.