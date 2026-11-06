Корпоративы без Киркорова: компании отказываются от дорогих артистов

06 ноября 2026, 15:14

Новогодние звезды подорожали — выступление Лепса стоит до 40 млн рублей

Фото: Istock / 9parusnikov

Приглашение известных артистов на новогодний корпоратив обходится компаниям всё дороже. Продюсеры и представители ивент-индустрии рассказали «Ъ FM», что исполнители повышают гонорары, а выступления наиболее востребованных звезд могут стоить десятки миллионов рублей.





На фоне роста цен появилось и необычное предложение: Надежда Кадышева сократила свой гонорар вдвое — до 10 млн рублей. Однако другие артисты дешевле не стали. Выступление Григория Лепса может обойтись заказчикам в 40 млн рублей, а Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева — примерно в 20 млн рублей каждому. Продюсер Сергей Дворцов отмечает, что расценки звезд первой величины продолжают расти, а среди наиболее востребованных исполнителей в этом сезоне — Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Григорий Лепс.





«В 2025 году тот же Григорий Лепс смог бы заработать за одну ночь 20 млн руб., или Киркоров — 15, то в 2026-ом мы можем наблюдать, они гонорар свой подняли. В прошлом году Shaman был самым востребованным, то в этом году — это Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Григорий Лепс. Самый интересный гонорар — Надежда Кадышева. Эта артистка за 2026 год была востребована максимально, потому что её гонорары достигали 40 млн руб. Буквально не так давно она, как ни странно, их снизила», — рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Гонорары у артистов поднялись где-то на 10-15% по некоторым позициям. Традиционно на новогодние корпоративы, начиная с 10 чисел декабря, чем ближе к дате, стоимость растет, соответственно, 31 декабря прайс может быть x3. Даты занимаются не так активно», — отметил Юлий Мирошников.

«Есть тенденция на то, чтобы в принципе отказываться от звезд. Потому что все корпорации экономят бюджеты, и 90% заказчиков меняют звезду на хороший какой-то бэнд, кавер-группу либо джазовый бэнд, тем самым сокращая бюджет на 30-40%», — сообщил гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.