«Я же не его сестра»: Анастасия Волочкова отказалась навещать Джигурду в больнице
Анастасия Волочкова отказалась навещать Никиту Джигурду в больнице
Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что не станет посещать актёра Никиту Джигурду в больнице.
В беседе с «Газетой.Ru» артистка объяснила, что ей необходимо готовиться к спектаклю.
«Вы думаете, у меня нет других проблем, кроме Никиты Джигурды? Люди добрые, ну я же не его сестра! Мы не общались полгода. Когда у меня была серьёзнейшая операция в Германии, когда я была на грани, чтобы не оказаться в инвалидной коляске, тогда звонили Никите Джигурде? Я сделала самое главное — позвонила главному врачу больницы и узнала, в какой он реанимации», — отметила Волочкова.Балерина заявила, что не станет дежурить у постели Джигурды в ущерб репетиции нового спектакля, и отметила, что у актёра есть родственники. Напомним, что 23 ноября Никиту Джигурду доставили в больницу с обширным инфарктом.