25 ноября 2026, 17:56

Елена Кулецкая пожаловалась на проблемы с памятью и задумалась о таблетках

Елена Кулецкая (Фото: Instagram* / @elenakuletskaya)

Модель Елена Кулецкая призналась, что в последнее время стала замечать у себя проблемы с памятью. На премии Voice Man Awards журналисты спросили её о главной личной победе в уходящем году, однако Елена неожиданно для себя не смогла вспомнить ни одного достижения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Сначала модель с юмором предположила, что всему виной перелёты и забытые таблетки для памяти. Однако затем отметила, что действительно стала чаще забывать даже важные вещи. По словам Кулецкой, раньше она считала, что частые путешествия отражаются только на внешности и работоспособности, но теперь задумалась и об их влиянии на мозг.





«Таблетки для памяти забыла принять. До сегодняшнего дня я считала, что перелеты влияют только на работоспособность и внешний вид, но теперь понимаю, что и на мозг тоже. Шучу. Прям реально какие-то проблемы с памятью. У меня журналисты спросили, какую победу я считаю своей главной в этом году, я реально ничего не смогла вспомнить. Я, видимо, через три дня вспомню, что надо было ответить. Может, таблетки уже нужны для памяти?» — отметила модель.