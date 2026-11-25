25 ноября 2026, 17:29

Дмитрий Журавлёв мечтает сняться с Евгением Мироновым и Константином Хабенским

Дмитрий Журавлёв (Фото: Instagram* / @dmitriy_zhuravlev_)

Актёр и комик Дмитрий Журавлёв рассказал, с кем из известных артистов мечтает однажды встретиться на съёмочной площадке. Среди его главных профессиональных желаний — совместная работа с Евгением Мироновым, Константином Хабенским и Юрием Колокольниковым. Об этом Дмитрий сообщил «Звездачу» на премии Voice Man Awards.





Особенно Журавлёв выделил Евгения Миронова, творчеством которого искренне восхищается. Дмитрий признался, что считает его талант исключительным и с удовольствием поработал бы с ним в одном проекте. Актёр отметил, что верит всему, что Миронов делает на сцене и в кадре, и назвал его настоящей величиной в профессии.





«Я просто мечтаю, я восхищаюсь, преклоняюсь перед его гением. Мне очень бы хотелось. Я понимаю, что это, наверное, невозможно. Я просто смотрю — и абсолютно всему, что он делает в кадре и на сцене, верю. Это такая величина, которая недосягаема. Как Константин Хабенский, допустим. Я просто мечтаю с ним поработать. А если брать кого-то моложе, то, конечно же, Юра Колокольников. Мы с ним знакомы, но никак не можем пересечься», — рассказал Дмитрий.