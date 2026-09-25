Бизнес Монеточки* прогорел в Британии

25 сентября 2026, 13:44

SHOT: Монеточка* закрыла продажи мерча в Британии из-за низкого спроса

Елизавета Гырдымова* (Фото: Инстаграм**/monetochkaliska)

Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) закрыла продажи мерча в Великобритании — кофты и майки с ее лицом не пользовались спросом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.