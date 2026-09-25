Бизнес Монеточки* прогорел в Британии
Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) закрыла продажи мерча в Великобритании — кофты и майки с ее лицом не пользовались спросом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Исполнительница занялась продажами летом 2025 года вместе с мужем, вложив чуть больше 100 фунтов стерлингов. В ассортименте были представлены лонгсливы и футболки с ее портретом, однако британская аудитория их не оценила.
В июне этого года пара не подала необходимые документы о деятельности, а в середине сентября британский регистр компаний запустил ликвидацию фирмы. Если в течение двух месяцев артистка не предоставит бумаги, компанию закроют, а сама она больше не сможет заниматься бизнесом в этой стране. В 2024 году певица открыла фирму в Литве для творческой деятельности.
Последний концерт Монеточки* в Лондоне прошел в октябре 2025 года на сцене Indigo at The O2. По словам посетителей, Гырдымова* собрала около тысячи человек при вместимости площадки в 2,5 тысячи.
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**Запрещен в РФ