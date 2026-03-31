Бизнес Нурлана Сабурова на грани краха из-за долга в 800 тысяч рублей
ФНС выявила нарушения в работе компании Нурлана Сабурова — это может привести к ликвидации бизнеса. Как сообщает Telegram-канал Baza, фирма задолжала налоговой 800 тысяч рублей.
Компания комика «Сабр Продакшн» производит кино‑ и телепрограммы, ею руководит гендиректор и бухгалтер Сергей Бушев. Сабуров вложил в проект 270 тысяч рублей (беспроцентный заём) и владеет стопроцентной долей в бизнесе.
За восемь месяцев прошлого года выручка компании достигла 16,3 млн рублей при расходах 1,2 млн рублей. При этом она не погасила налоговую задолженность (около 800 тысяч рублей), а её офис не находится по адресу из документов. Если руководство не устранит недочёты, организацию оштрафуют, а затем могут ликвидировать.
Следует отметить, что у Сабурова есть резервный бизнес — бренд одежды «Контекст», в развитии которого помогает Бушев. Мерч комика продолжают продавать: цена изделия — от трёх до восьми тысяч рублей.
