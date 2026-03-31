Онкобольную Лерчек заметили на публике и заподозрили в симуляции болезни

31 марта 2026, 10:58

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Блогерша Инна Комбарова предположила, что онкобольная Валерия Чекалина (Лерчек) симулирует болезнь. Об этом девушка написала в своём Telegram-канале «Мамкина модница»





Комбарова призналась, что её «смущает позиционирование урывками ситуации» с Лерчек. Помимо этого, автор канала рассказала, что её приятельница видела Чекалину в спортзале несколько дней назад.

«Не хочу нагнетать, но моя подруга застала Лерчек на тренировке три дня назад. И я тут выступаю в защиту системы здравоохранения, что спасает меня и миллионы людей в нашей стране. Не хотелось бы, чтобы её очерняли», — написала Инна.