Блогер Мария Погребняк призналась, что теперь между ней и крысой царит полное взаимопонимание
Мария Погребняк рассказала в соцсетях о необычной истории со своим питомцем и призналась, что после неприятного инцидента смогла подружиться с крысой. Ранее блогершу укусил хвостатый любимец, из-за чего ей пришлось обратиться за медицинской помощью.
После случившегося Мария пообещала не просто оставить ситуацию без внимания, а разобраться, почему питомец так себя повёл. Блогерша заявила, что обязательно отвезёт крысу к ветеринару, проверит её здоровье и устроит ей своеобразные «спа-процедуры».
Свое обещание Погребняк сдержала — она навестила животное в клинике и показала, как проходит их общение. Судя по кадрам, между хозяйкой и питомцем больше нет напряжения: крыса спокойно идёт на контакт, а Мария с улыбкой проводит время рядом с ней.
Похоже, после не самого удачного знакомства у пары всё-таки случился настоящий коннект. Теперь вместо укусов — только дружба и забота.
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