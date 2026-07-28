Блогер Мария Погребняк призналась, что теперь между ней и крысой царит полное взаимопонимание

28 июля 2026, 15:33

Мария Погребняк наладила отношения с крысой после укуса

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк рассказала в соцсетях о необычной истории со своим питомцем и призналась, что после неприятного инцидента смогла подружиться с крысой. Ранее блогершу укусил хвостатый любимец, из-за чего ей пришлось обратиться за медицинской помощью.