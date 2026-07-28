У певицы Евы Польны обнаружили крупную задолженность по ИП
У Евы Польны возникли вопросы со стороны Федеральной налоговой службы. Как выяснил «Звездач», за певицей числится задолженность по индивидуальному предпринимательству в размере 2 миллионов 3 тысяч 905 рублей 43 копеек.
Указанная сумма относится к Единому налоговому счету — он включает все начисленные налоги, а также возможные пени и задолженности, которые могли накопиться за предыдущие периоды.
Пока неизвестно, связана ли задолженность с ошибкой, техническими нюансами или неуплатой обязательных платежей. Представители артистки ситуацию пока не комментировали.
Ева Польна — одна из самых известных российских певиц, получившая популярность как солистка группы «Гости из будущего». Сейчас артистка продолжает заниматься сольной карьерой и выступлениями.
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