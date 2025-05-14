Бизнес певца ЮрКисса терпит многомиллионные убытки

Юрий Киселев (ЮрКисс) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Бизнес певца ЮрКисса (Юрия Киселева) терпит многомиллионные убытки. Об этом пишут «Страсти» со ссылкой на открытые источники.
В 2016 году Киселев открыл ООО «Брайт стар». Согласно открытым данным, за прошлый год компания заработала 580 тыс рублей, при этом чистая прибыль компании ушла в минус на 3,7 млн рублей. Примечательно, что убытки организация показывает в отчетах с 2021 года.
Недавно в отношении «Брайт стар» судебные приставы возбуждали исполнительное производство на сумму восемь тысяч рублей. Исполнитель погасил долги в марте этого года.
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Недавно в отношении «Брайт стар» судебные приставы возбуждали исполнительное производство на сумму восемь тысяч рублей. Исполнитель погасил долги в марте этого года.
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Екатерина Коршунова