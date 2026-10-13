Бизнес под именем звезды: кто на самом деле владеет салоном Анны Хилькевич?
Салон Анны Хилькевич ищет мастеров, но в документах указано другое имя
Бьюти-бизнес Анны Хилькевич оказался в центре внимания проекта «Аудит» в Telegram-канале «Звездач». Актриса развивает в Москве салон «Культура маникюра», который открыла в 2017 году вместе с мужем Артуром Мартиросяном. При этом в юридических документах, как отмечается в материале, фигурирует другой человек.
Хилькевич не раз подчёркивала, что для неё этот проект — не просто способ заработать на известном имени. Актриса сама умеет делать маникюр и на старте бизнеса лично участвовала в подборе и проверке мастеров. По её словам, ей неоднократно предлагали стать лицом уже готового салона, однако такие предложения она не принимала.
«Мне много раз предлагали стать лицом готового бизнеса, я всегда отказывалась. Мне важно отвечать за качество лично. Если бьюти-проект носит мое имя или ассоциируется со мной, я должна знать изнутри каждую деталь, а не просто сфотографироваться для вывески и получать процент», — рассказывала Анна в интервью.Сегодня «Культура маникюра» предлагает широкий спектр услуг. Помимо маникюра и педикюра, посетителям доступны оформление бровей, наращивание ресниц, макияж и укладки. Салон расположен в центре Москвы, а стоимость процедур начинается от 2 250 рублей за маникюр, 2 700 рублей за педикюр, 1 500 рублей за оформление бровей и 2 800 рублей за наращивание ресниц.
Кроме того, бьюти-пространство продолжает набирать сотрудников. Салону требуются мастера с опытом работы не менее года, которые владеют различными техниками и умеют находить общий язык с клиентами. Взамен кандидатам предлагают официальное трудоустройство по Трудовому кодексу РФ и зарплату до 200 тысяч рублей в месяц.
Однако особое внимание привлекли сведения о юридическом оформлении бизнеса. Несмотря на то что «Культура маникюра» позиционируется как проект, связанный с Анной Хилькевич, в реквизитах указан индивидуальный предприниматель Анжелика Максимова.
Само по себе это не доказывает, что актриса не участвует в управлении салоном или не имеет к нему отношения. Тем не менее вопрос о том, кому юридически принадлежит бизнес, кто отвечает за его работу и как распределены роли между участниками проекта, остаётся открытым.