Бизнес под именем звезды: кто на самом деле владеет салоном Анны Хилькевич?

13 октября 2026, 14:40

Салон Анны Хилькевич ищет мастеров, но в документах указано другое имя

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Бьюти-бизнес Анны Хилькевич оказался в центре внимания проекта «Аудит» в Telegram-канале «Звездач». Актриса развивает в Москве салон «Культура маникюра», который открыла в 2017 году вместе с мужем Артуром Мартиросяном. При этом в юридических документах, как отмечается в материале, фигурирует другой человек.





Хилькевич не раз подчёркивала, что для неё этот проект — не просто способ заработать на известном имени. Актриса сама умеет делать маникюр и на старте бизнеса лично участвовала в подборе и проверке мастеров. По её словам, ей неоднократно предлагали стать лицом уже готового салона, однако такие предложения она не принимала.





«Мне много раз предлагали стать лицом готового бизнеса, я всегда отказывалась. Мне важно отвечать за качество лично. Если бьюти-проект носит мое имя или ассоциируется со мной, я должна знать изнутри каждую деталь, а не просто сфотографироваться для вывески и получать процент», — рассказывала Анна в интервью.