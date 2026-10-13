Новый роман после расставания с Арнтгольц: стало известно, с кем встречается Богатырёв
Марк Богатырёв, по информации «СтарХита», встречается с 34-летней актрисой Яной Лестер. Как выяснило издание, пара познакомилась в мае 2025 года на съёмках сериала «Химкинские ведьмы». Спустя несколько месяцев личная жизнь актёра оказалась в центре внимания: в ноябре стало известно, что он подал на развод с Татьяной Арнтгольц, с которой состоял в браке.
Яна Лестер живёт в Москве и развивает карьеру в кино. В 2019 году она окончила Московскую школу кино, а в 2021-м отправилась за профессиональным образованием в Лос-Анджелес, где получила ещё одну специальность.
Возможные отношения актёров привлекли внимание поклонников после их публикаций из Таиланда. В январе 2026 года Богатырёв и Лестер, судя по фотографиям в социальных сетях, отдыхали в одной стране. Примечательно, что снимки из одинаковых локаций появились в их блогах примерно в одно и то же время. Это породило предположения о совместном путешествии пары.
При этом сами актёры, согласно приведённой информации, публично не подтверждали подробности своих отношений. Поэтому фотографии из Таиланда можно рассматривать лишь как косвенный признак того, что они могли проводить время вместе.
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