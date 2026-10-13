Новый роман после расставания с Арнтгольц: стало известно, с кем встречается Богатырёв

13 октября 2026, 13:53

Марк Богатырёв закрутил роман с 34-летней актрисой Яной Лестер

Марк Богатырёв (Фото: Instagram* / @marchi25)

Марк Богатырёв, по информации «СтарХита», встречается с 34-летней актрисой Яной Лестер. Как выяснило издание, пара познакомилась в мае 2025 года на съёмках сериала «Химкинские ведьмы». Спустя несколько месяцев личная жизнь актёра оказалась в центре внимания: в ноябре стало известно, что он подал на развод с Татьяной Арнтгольц, с которой состоял в браке.