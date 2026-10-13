«Всё ради денег»: сестра Оксаны Самойловой обвинила её во лжи

13 октября 2026, 14:17

Сестра Оксаны Самойловой заступилась за отца и Джигана

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Вокруг откровенного интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак разгорелся новый скандал. Единокровная сестра модели Наталья выступила с резкой критикой её слов об отце и муже Джигане. Как сообщает «СтарХит», комментарий Натальи прозвучал в свежем выпуске программы «Пусть говорят».





Женщина призналась, что не смогла досмотреть интервью до конца, поскольку не согласилась с рассказом родственницы. По мнению Натальи, некоторые заявления Оксаны не соответствуют действительности, а само интервью было сделано ради внимания публики и заработка.





«Посмотрела интервью не до конца, потому что было противно. Всё, что сказано было об отце и Джигане, думаю, враньё. Всё сделано для шоу ради денег», — заявила Наталья.

«В каждом интервью она выставляла его наркоманом, алкоголиком, то, что он домой деньги не приносил. Нет! Такого не было», — подчеркнула Наталья.