«Всё ради денег»: сестра Оксаны Самойловой обвинила её во лжи
Сестра Оксаны Самойловой заступилась за отца и Джигана
Вокруг откровенного интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак разгорелся новый скандал. Единокровная сестра модели Наталья выступила с резкой критикой её слов об отце и муже Джигане. Как сообщает «СтарХит», комментарий Натальи прозвучал в свежем выпуске программы «Пусть говорят».
Женщина призналась, что не смогла досмотреть интервью до конца, поскольку не согласилась с рассказом родственницы. По мнению Натальи, некоторые заявления Оксаны не соответствуют действительности, а само интервью было сделано ради внимания публики и заработка.
«Посмотрела интервью не до конца, потому что было противно. Всё, что сказано было об отце и Джигане, думаю, враньё. Всё сделано для шоу ради денег», — заявила Наталья.Сестра Самойловой также решила прояснить обстоятельства её детства. По словам Натальи, у них общий отец, но разные матери. Некоторое время Оксана жила вместе с её отцом и матерью, поэтому Наталья считает, что описанные моделью трудности были преувеличены.
В частности, женщина усомнилась в рассказе о том, что Оксане приходилось ходить в школу зимой практически босиком. Наталья утверждает, что отец ездил в Москву и привозил семье продукты, сладости и хорошую одежду, несмотря на непростые времена 1990-х годов.
Отдельно сестра высказалась о заявлениях Самойловой, касающихся поведения отца и его участия в обеспечении семьи. По словам Натальи, она не согласна с тем, как родственница описывала его образ жизни и финансовую роль в семье.
«В каждом интервью она выставляла его наркоманом, алкоголиком, то, что он домой деньги не приносил. Нет! Такого не было», — подчеркнула Наталья.