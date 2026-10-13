Жена Оскара Кучеры подала в суд на хозяйку погибшего в семейном отеле шпица
Юлия Кучера, жена актера Оскара Кучеры, подала иск в столичный суд к отдыхавшим в отеле в Тверской области Татьяне Романовой и Екатерине Голевой из-за их постов о якобы нападении ее собаки на шпица. Об этом проинформировали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Кучера обвиняет Романову и Голеву в распространении ложной информации о конфликте между их собаками в социальных сетях. Супруга артиста требует, чтобы женщины опровергли свои публикации и выплатили ей 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Хозяйка шпица утверждает, что 17 августа в семейном отеле в Тверской области американский булли Юлии Кучеры напал на её мужа, который выгуливал двух шпицев. Собака вцепилась в Фаби, спасти питомца не удалось. По словам женщины, булли также укусил её за палец, всё это произошло на глазах у пятилетней девочки. Семья Кучеры не комментировала обвинения в свой адрес.
Читайте также: