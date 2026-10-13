Жена Оскара Кучеры подала в суд на хозяйку погибшего в семейном отеле шпица

13 октября 2026, 13:42

Юлия Кучера (Фото: Инстаграм* @oskarkuchera)

Юлия Кучера, жена актера Оскара Кучеры, подала иск в столичный суд к отдыхавшим в отеле в Тверской области Татьяне Романовой и Екатерине Голевой из-за их постов о якобы нападении ее собаки на шпица. Об этом проинформировали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.