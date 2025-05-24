Бизнес рэпера Элджея терпит серьёзные убытки

Элджей (фото: Instagram* @sayonaraboy)
Элджею не удаётся успешно вести бизнес. Сразу две его компании погрязли в долгах.
В прошлом году звукозаписывающая фирма ООО «Сайонара Бойс» Алексея Узенюка (настоящее имя исполнителя) не добилась высоких доходов, принеся артисту лишь 100 тысяч рублей. При этом убытки составили 1,1 миллиона рублей.
А в феврале 2025 года организация задолжала перед налоговой – Элджей не уплатил 30 тысяч рублей за страховые взносы и пени.
Кроме того, артист владеет долей в ООО «Итэн Дрим». У этой компании дела не так плохи. В 2024 году её убытки составили только 92 тысячи рублей, а налоговая задолженность – две тысячи рублей.
К слову, это не все проблемы Элджея. У него также множество автомобильных штрафов. За шесть лет музыкант собрал свыше 500 штрафов на одной машине, а с начала этого года нарушил ПДД уже 30 раз.
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А в феврале 2025 года организация задолжала перед налоговой – Элджей не уплатил 30 тысяч рублей за страховые взносы и пени.
Кроме того, артист владеет долей в ООО «Итэн Дрим». У этой компании дела не так плохи. В 2024 году её убытки составили только 92 тысячи рублей, а налоговая задолженность – две тысячи рублей.
К слову, это не все проблемы Элджея. У него также множество автомобильных штрафов. За шесть лет музыкант собрал свыше 500 штрафов на одной машине, а с начала этого года нарушил ПДД уже 30 раз.
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Анастасия Чинкова