Коттедж за 115 млн рублей и несколько авто: раскрыто, чем владеет задержанный в аэропорту комик Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Нарушивший миграционное законодательство России комик Нурлан Сабуров владеет роскошным коттеджем и земельным участком в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Артист живёт в закрытом элитном посёлке в доме, стоимость которого оценивается в порядка 115 миллионов рублей.
Земельный участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский» Сабуров приобрёл в феврале 2022 года. Его стоимость составляет около 12,2 миллионов рублей.
На территории расположен шикарный коттедж, рыночная стоимость которого может достигать 115 миллионов рублей. Там стендапер проживает с женой и тремя детьми.
Также у 33-летнего Нурлана есть два автомобиля: «Гелендваген» (Mercedes G-класса) за 20 миллионов рублей и Cadillac Escalade за 11 миллионов рублей.
Напомним, что 19 мая Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался с гастролей. Выяснилось, что комик нарушил миграционное законодательство – превысил допустимый срок пребывания в стране 90 дней (он находился в России 114 дней).
Нурлан отделался штрафом. Еду дали две недели, чтобы покинуть Россию и вновь въехать в страну по всем правилам.
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Комик Нурлан Сабуров задержан за нарушение миграционного законодательства
Земельный участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский» Сабуров приобрёл в феврале 2022 года. Его стоимость составляет около 12,2 миллионов рублей.
На территории расположен шикарный коттедж, рыночная стоимость которого может достигать 115 миллионов рублей. Там стендапер проживает с женой и тремя детьми.
Также у 33-летнего Нурлана есть два автомобиля: «Гелендваген» (Mercedes G-класса) за 20 миллионов рублей и Cadillac Escalade за 11 миллионов рублей.
Напомним, что 19 мая Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался с гастролей. Выяснилось, что комик нарушил миграционное законодательство – превысил допустимый срок пребывания в стране 90 дней (он находился в России 114 дней).
Нурлан отделался штрафом. Еду дали две недели, чтобы покинуть Россию и вновь въехать в страну по всем правилам.
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Комик Нурлан Сабуров задержан за нарушение миграционного законодательства
Анастасия Чинкова