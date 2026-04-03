Достижения.рф

«Всё можно»: Артур Пирожков анонсировал запуск сети пирожковых

Александр Ревва намекнул на запуск сети кафе быстрого питания «Пирожков»
Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

Шоумен Александр Ревва намекнул на скорый запуск сети кафе быстрого питания. Об этом он рассказал ведущим шоу «Кстати» в VK Видео.



По словам Реввы, он хочет запустить сеть пирожковых под брендом «Пирожков». Такое название Александр хочет дать новому бизнесу в честь своего сценического имени «Артур Пирожков».

«Я не призываю есть хот-доги или пирожки каждый день, но побаловать себя можно несколько раз. Я ем всё, но контролирую, я не делаю это системно: вечером углеводы лучше совсем не есть. Всё можно, но только по чуть-чуть», — поделился артист своими взглядами на диеты.
Отметим, что 101-й выпуск шоу «Кстати» выйдет 4 апреля на платформе VK Видео.

Ранее Александр Ревва публично обратился к онкобольной Лерчек.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0