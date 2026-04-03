«Всё можно»: Артур Пирожков анонсировал запуск сети пирожковых

03 апреля 2026, 17:01

Александр Ревва намекнул на запуск сети кафе быстрого питания «Пирожков»

Шоумен Александр Ревва намекнул на скорый запуск сети кафе быстрого питания. Об этом он рассказал ведущим шоу «Кстати» в VK Видео.





По словам Реввы, он хочет запустить сеть пирожковых под брендом «Пирожков». Такое название Александр хочет дать новому бизнесу в честь своего сценического имени «Артур Пирожков».

«Я не призываю есть хот-доги или пирожки каждый день, но побаловать себя можно несколько раз. Я ем всё, но контролирую, я не делаю это системно: вечером углеводы лучше совсем не есть. Всё можно, но только по чуть-чуть», — поделился артист своими взглядами на диеты.