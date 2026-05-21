Бизнес Вани Усовича вышел в плюс после двух лет убытков
Стендап-клуб Still, принадлежащий Ваня Усович, резко увеличил доходы. По данным сервиса Rusprofile, ООО «Стендап Культура» по итогам 2025 года показало выручку в размере 134 миллионов рублей — это в 4,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Super.
Для сравнения: в 2024 году выручка клуба составляла около 24 миллионов рублей. Чистая прибыль бизнеса за прошлый год достигла 2,6 миллиона рублей. До этого проект на протяжении двух лет работал в убыток.
Стендап-клуб Still расположен на Покровке в Москве. На площадке регулярно выступают как известные комики, так и начинающие стендаперы. Ваня Усович открыл клуб в 2023 году и остаётся его единственным учредителем.
Также комик зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности его бизнеса указаны ресторанная деятельность и услуги по доставке продуктов питания.
