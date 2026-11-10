Бизнес внука Аллы Пугачёвой сменил владельца: теперь компанией руководит отец Алены Красновой

10 ноября 2026, 17:53

Никита Пресняков передал бизнес матери бывшей жены после выхода из компании

Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

Пока Никита Пресняков развивает музыкальную карьеру в США, принадлежащая ему ранее компания по торговле спортивными товарами сменила владельца. Бизнес перешёл к семье его бывшей супруги Алены Красновой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».