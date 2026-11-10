Бизнес внука Аллы Пугачёвой сменил владельца: теперь компанией руководит отец Алены Красновой
Пока Никита Пресняков развивает музыкальную карьеру в США, принадлежащая ему ранее компания по торговле спортивными товарами сменила владельца. Бизнес перешёл к семье его бывшей супруги Алены Красновой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
ООО ТД «Нико Спорт» зарегистрировали в Москве в 2018 году. Организация занималась оптовой торговлей игрушками, спортивными товарами и велосипедами. В феврале 2026 года Пресняков покинул состав учредителей, после чего владельцем компании стала мать Алены Красновой. В октябре того же года генеральным директором и единственным владельцем общества стал Роман Краснов — отец бывшей жены музыканта.
Финансовые показатели компании в последние годы ухудшались. В 2023 году её выручка составила 5,8 млн рублей, а убыток достиг примерно 1 млн рублей. Годом позже доходы снизились до 2,3 млн рублей, при этом убыток увеличился до 2 млн. По итогам 2025 года выручка оказалась нулевой, а убыток составил 4 тысячи рублей. Сейчас в организации числятся три сотрудника.
Сам Пресняков переехал в США в 2022 году. За океаном он занимается музыкой, продюсированием и съёмками клипов. В интервью артист рассказывал о сотрудничестве с американскими исполнителями и намерении развивать карьеру в Соединённых Штатах.
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