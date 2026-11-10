«Странно этого бояться»: фигуристка Медведева высказалась о детях и карьере
Фигуристка Евгения Медведева резко ответила на вопрос о страхе материнства
Евгения Медведева вместе с супругом, танцором Ильдаром Гайнутдиновым, появилась на премии Crocus Fitness Awards 2026. Во время общения с журналистами фигуристку спросили, насколько сложно совмещать материнство с работой и опасается ли она, что появление детей может помешать её профессиональному развитию. Об этом сообщает Super.
Медведева эмоционально отреагировала на предположение о таком страхе. При этом Гайнутдинов отметил, что пока супругам рано обсуждать возможное пополнение в семье.
«Как‑то странно этого бояться», — ответила спортсменка.В этом году Евгения и Ильдар успели официально зарегистрировать отношения и сыграть свадьбу. Пышное торжество состоялось в августе, на него пригласили более 200 гостей. В конце октября пара также обвенчалась. По словам фигуристки, подготовка к венчанию оказалась даже более серьёзной, чем к свадебному торжеству.