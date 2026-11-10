«Странно этого бояться»: фигуристка Медведева высказалась о детях и карьере

10 ноября 2026, 17:15

Фигуристка Евгения Медведева резко ответила на вопрос о страхе материнства

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Евгения Медведева вместе с супругом, танцором Ильдаром Гайнутдиновым, появилась на премии Crocus Fitness Awards 2026. Во время общения с журналистами фигуристку спросили, насколько сложно совмещать материнство с работой и опасается ли она, что появление детей может помешать её профессиональному развитию. Об этом сообщает Super.





Медведева эмоционально отреагировала на предположение о таком страхе. При этом Гайнутдинов отметил, что пока супругам рано обсуждать возможное пополнение в семье.





«Как‑то странно этого бояться», — ответила спортсменка.