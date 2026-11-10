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Менеджер Сабурова сдал полиции мошенника, обещавшего отменить запрет на въезд за 100 млн

Аферист потребовал у Нурлана Сабурова 100 млн рублей за возвращение в Россию
Нурлан Сабуров c женой (Фото: Instagram* / @saburova_diana)

С комика Нурлана Сабурова попытались получить 100 миллионов рублей, пообещав помочь ему вернуться в Россию. Неизвестный мужчина утверждал, что благодаря своим связям сможет добиться отмены запрета на въезд для артиста. Однако представитель стендапера не стал вести переговоры и обратился в правоохранительные органы.



Как рассказал менеджер Сабурова изданию «База», аферист предложил решить вопрос с российскими властями за крупное вознаграждение. За свои услуги он запросил 100 миллионов рублей. Сразу после получения такого предложения представитель комика сообщил о произошедшем силовикам.

Ранее стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. После задержания в аэропорту Внуково комик вылетел в Алматы. С тех пор, по информации издания, он в Россию не возвращался.

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Софья Метелева

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