Менеджер Сабурова сдал полиции мошенника, обещавшего отменить запрет на въезд за 100 млн
С комика Нурлана Сабурова попытались получить 100 миллионов рублей, пообещав помочь ему вернуться в Россию. Неизвестный мужчина утверждал, что благодаря своим связям сможет добиться отмены запрета на въезд для артиста. Однако представитель стендапера не стал вести переговоры и обратился в правоохранительные органы.
Как рассказал менеджер Сабурова изданию «База», аферист предложил решить вопрос с российскими властями за крупное вознаграждение. За свои услуги он запросил 100 миллионов рублей. Сразу после получения такого предложения представитель комика сообщил о произошедшем силовикам.
Ранее стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. После задержания в аэропорту Внуково комик вылетел в Алматы. С тех пор, по информации издания, он в Россию не возвращался.
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