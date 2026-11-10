Менеджер Сабурова сдал полиции мошенника, обещавшего отменить запрет на въезд за 100 млн

10 ноября 2026, 17:05

Аферист потребовал у Нурлана Сабурова 100 млн рублей за возвращение в Россию

Нурлан Сабуров c женой (Фото: Instagram* / @saburova_diana)

С комика Нурлана Сабурова попытались получить 100 миллионов рублей, пообещав помочь ему вернуться в Россию. Неизвестный мужчина утверждал, что благодаря своим связям сможет добиться отмены запрета на въезд для артиста. Однако представитель стендапера не стал вести переговоры и обратился в правоохранительные органы.