«Не могу её лишить жилья»: Анастасия Волочкова высказалась о наследстве для Ариадны

10 ноября 2026, 17:34

Анастасия Волочкова опровергла слухи о лишении дочери наследства

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова опровергла сообщения о том, что якобы собирается лишить единственную дочь Ариадну наследства. Балерина возмутилась публикациями в СМИ и прокомментировала ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей.





По словам артистки, информация о том, что она отказала дочери в наследстве, не соответствует действительности. Волочкова подчеркнула, что не собирается лишать Ариадну жилья, несмотря на непростые отношения между ними.





«Что за бред пишут? Я уже который раз опровергаю все эти слухи. Ариадна — моя единственная дочь, и я не могу её лишить жилья. Да, у нас сложные отношения, честно говоря, но мы сами как-то разберёмся, и не нужно распространять лживые новости», — отметила балерина.