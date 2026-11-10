«Не могу её лишить жилья»: Анастасия Волочкова высказалась о наследстве для Ариадны
Анастасия Волочкова опровергла слухи о лишении дочери наследства
Анастасия Волочкова опровергла сообщения о том, что якобы собирается лишить единственную дочь Ариадну наследства. Балерина возмутилась публикациями в СМИ и прокомментировала ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам артистки, информация о том, что она отказала дочери в наследстве, не соответствует действительности. Волочкова подчеркнула, что не собирается лишать Ариадну жилья, несмотря на непростые отношения между ними.
«Что за бред пишут? Я уже который раз опровергаю все эти слухи. Ариадна — моя единственная дочь, и я не могу её лишить жилья. Да, у нас сложные отношения, честно говоря, но мы сами как-то разберёмся, и не нужно распространять лживые новости», — отметила балерина.Также Волочкова заявила, что, по её мнению, дочь настраивают против неё. Из-за этого у окружающих может складываться впечатление, будто мать и дочь постоянно конфликтуют. При этом сама артистка утверждает, что продолжает поддерживать отношения с Ариадной и намерена самостоятельно разбираться в семейных вопросах.