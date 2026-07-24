Гусейн Гасанов появился на Dream Fest в Баку в компании новой спутницы
Гусейн Гасанов посетил музыкальный фестиваль Dream Fest в Баку в сопровождении девушки. Как стало известно Super, спутницей блогера стала Севара Халилова.
Пара вместе появилась на мероприятии, однако сам Гасанов пока не комментировал их отношения. Неизвестно, связывает ли их роман или речь идёт исключительно о дружеском общении.
В последние годы блогера не раз замечали на светских мероприятиях в компании разных девушек. Так, в 2022 году он выходил в свет вместе с моделью и певицей Полиной Костюк, финалисткой конкурса «Мисс Россия».
Напомним, в феврале 2025 года Гусейн Гасанов покинул Россию. Позже, в мае, ряд СМИ сообщил, что блогер был заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Сам Гасанов ранее публично комментировал ситуацию вокруг уголовного дела.
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