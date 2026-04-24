Бизнес Зары на подъёме: выручка выросла более чем вдвое за год
Певица Зара продолжает успешно развивать не только творческую карьеру, но и собственный бизнес в сфере исполнительских искусств. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По итогам 2025 года её компания ООО «Зара» продемонстрировала заметный рост финансовых показателей.
Выручка организации составила 23 миллиона рублей, что более чем в два раза превышает результат предыдущего года — тогда компания заработала 9,7 миллиона. Такая динамика говорит о растущем спросе на проекты артистки и эффективном управлении бизнесом.
Чистая прибыль также вышла в плюс и достигла 2,7 миллиона рублей. Это указывает на то, что компания не только увеличивает обороты, но и успешно контролирует расходы, сохраняя устойчивую финансовую позицию.
Так, бизнес-проекты Зары продолжают набирать обороты, подтверждая, что её деятельность за пределами сцены приносит стабильный доход и демонстрирует уверенный рост.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России