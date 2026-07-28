Бизнес звезды «Уральских пельменей» Рожкова заработал ₽3,8 млн вместо ₽43 млн годом ранее
Компания, совладельцем которой является участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, значительно сократила финансовые показатели. Артист владеет долей в ООО «Стройстандарт», которое уже более 20 лет занимается строительством жилых и нежилых зданий. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По итогам последнего отчётного периода выручка компании снизилась почти в 11 раз — с 43 миллионов рублей до 3,8 миллиона рублей. Одновременно сократилась и прибыль предприятия.
Если годом ранее компания получила 82 тысячи рублей чистой прибыли, то теперь этот показатель составил лишь 55 тысяч рублей. Несмотря на резкое падение выручки, бизнес остаётся прибыльным, хотя его финансовые результаты заметно ухудшились по сравнению с предыдущим годом.
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