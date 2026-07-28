Бизнес звезды «Уральских пельменей» Рожкова заработал ₽3,8 млн вместо ₽43 млн годом ранее

28 июля 2026, 13:55

Выручка компании Андрея Рожкова снизилась почти в 11 раз

Андрей Рожков (Фото: Instagram* / @rozhkovandrey_official)

Компания, совладельцем которой является участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, значительно сократила финансовые показатели. Артист владеет долей в ООО «Стройстандарт», которое уже более 20 лет занимается строительством жилых и нежилых зданий. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».