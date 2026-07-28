«Не могу поверить»: Ева Власова рассказала о поддержке Сергея Лазарева
Власова рассказала, как Лазарев поддержал её перед большими сольными концертами
Ева Власова рассказала, что в следующем году впервые даст большие сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге на самых масштабных площадках в своей карьере. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, решиться на такой шаг ей было непросто, однако огромную поддержку оказали друзья и коллеги по сцене. Артистка призналась, что долго сомневалась, сможет ли собрать такое количество зрителей, несмотря на просьбы поклонников проводить концерты на более вместительных площадках.
«Не могу поверить, что я беру такую высоту, что я вообще на нее свой глаз намылила. После каждого концерта мне люди писали: "Ева, давай площадку побольше, мы уже не помещаемся". Но внутренний страх, что вдруг не получится, вдруг не соберу — присутствует», — поделилась Власова.Особенно певица отметила поддержку Сергея Лазарева и Алсу. По словам Евы, Лазарев, который уже неоднократно собирал Live Арены, не только поддержал её морально, но и в шутку предложил помочь с одной из своих дат.
«У Лазарева там вообще шесть Live Арен, он её уже арендовал, сказал: "Да я тебе один денёчек выделю, поддержим тебя". Поэтому я настраиваюсь на лучшее и надеюсь, что всё получится и эту высоту мы возьмём», — рассказала артистка.