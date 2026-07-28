Лазарев признался, что его требования к организаторам гораздо скромнее, чем у танцовщиков

28 июля 2026, 13:20

Певец Сергей Лазарев показал свой райдер и сравнил его с запросами балета

Сергей Лазарев (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

Сергей Лазарев с юмором показал подписчикам, что входит в его гастрольный райдер. Артист сначала продемонстрировал список продуктов, которые заказывают для участников балета, а затем показал собственные пожелания, отметив, что ему для комфортной работы нужно совсем немного. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певца, в райдере танцовщиков предусмотрены различные виды ягод, колбас, сыров и другие продукты. В его же списке оказались лишь самые необходимые позиции.





«Йогурт, помидорчик, лимончик — всё! Где клубника, арбуз? Нормально это?! Видите, кто главные звёздочки в нашем коллективе? Я — скромный артист, мне многого не надо, мне к зрителям на сцену надо», — пошутил Лазарев.