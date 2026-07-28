Лазарев признался, что его требования к организаторам гораздо скромнее, чем у танцовщиков
Певец Сергей Лазарев показал свой райдер и сравнил его с запросами балета
Сергей Лазарев с юмором показал подписчикам, что входит в его гастрольный райдер. Артист сначала продемонстрировал список продуктов, которые заказывают для участников балета, а затем показал собственные пожелания, отметив, что ему для комфортной работы нужно совсем немного. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певца, в райдере танцовщиков предусмотрены различные виды ягод, колбас, сыров и другие продукты. В его же списке оказались лишь самые необходимые позиции.
«Йогурт, помидорчик, лимончик — всё! Где клубника, арбуз? Нормально это?! Видите, кто главные звёздочки в нашем коллективе? Я — скромный артист, мне многого не надо, мне к зрителям на сцену надо», — пошутил Лазарев.Публикация вызвала улыбки у поклонников, которые оценили самоиронию артиста и отметили, что, несмотря на статус звезды, его запросы действительно выглядят весьма скромными.