Бизнесмен, из-за которого Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве, вышел на связь
Бизнесмен Домогацкий высказался об обвинениях в мошенничестве в адрес Гузеевой
Бизнесмен Сергей Домогацкий, из-за видео которого телеведущую Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве, вышел на связь. В личном блоге предприниматель прокомментировал ситуацию.
Домогацкий уточнил, что бесменная ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале участвовала в съёмке его ролика полгода назад. При этом пострадавшие уверяют, что приобрели недвижимость ещё в 2022 году.
«Зачем вы публикуете вбросы? Лариса рекламировала мой проект полгода назад. Получается, что человек посмотрел рекламу Гузеевой, вернулся на машине времени в 2022 год и купил виллу?», – написал бизнесмен, слова которого приводит Super.По последним данным, в полицию обратились уже шесть человек, которые обвиняют Домогацкого в обмане. Всего пострадавших – 27. Часть из них заплатила за недвижимость ещё в 2022 году, однако постройка вилл по-прежнему заморожена. В общей сложности застройщик получил около восьми миллионов долларов. Теперь пострадавшие обвиняют и Гузееву, которую считают причастной к массовому обману. Также Домогацкого разыскивают приставы из-за долга в 13 миллионов рублей.
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