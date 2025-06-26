Бизнесмен, из-за которого Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве, вышел на связь

26 июня 2025, 21:45

Бизнесмен Домогацкий высказался об обвинениях в мошенничестве в адрес Гузеевой

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Бизнесмен Сергей Домогацкий, из-за видео которого телеведущую Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве, вышел на связь. В личном блоге предприниматель прокомментировал ситуацию.





Домогацкий уточнил, что бесменная ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале участвовала в съёмке его ролика полгода назад. При этом пострадавшие уверяют, что приобрели недвижимость ещё в 2022 году.





«Зачем вы публикуете вбросы? Лариса рекламировала мой проект полгода назад. Получается, что человек посмотрел рекламу Гузеевой, вернулся на машине времени в 2022 год и купил виллу?», – написал бизнесмен, слова которого приводит Super.

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России