Шесть россиян подали на Ларису Гузееву заявление в полицию

26 июня 2025, 09:35

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Шесть граждан России обратились в полицию с требованием проверить телеведущую Ларису Гузееву на возможное участие в мошеннической схеме, связанной с продажей недвижимости на индонезийском острове Нуса Пенида, сообщает SHOT.





По словам заявителей, они стали жертвами крупной аферы — инвестировали в покупку вилл на Бали, однако обещанные объекты так и не получили. Организатором бизнеса был предприниматель Сергей Домогацкий, который предлагал дома площадью 68 квадратных метров по цене 200 тысяч долларов. После получения оплаты Домогацкий, как утверждают пострадавшие, перестал выходить на связь.



Проект активно продвигался в социальных сетях, где в видеороликах нередко появлялась Лариса Гузеева — она брала интервью у бизнесмена и участвовала в съёмках.



Одна из потерпевших заявила, что в 2022 году приняла решение вложиться в покупку виллы, увидев рекламу с участием Гузеевой. Она передала продавцу порядка 11 миллионов рублей в криптовалюте и наличными, однако строительство было приостановлено, а жильё она так и не получила.





«Её публичная поддержка могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух — инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег», — заявил адвокат Александр Зорин.