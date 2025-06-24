«Столько ненависти и агрессии»: Лариса Гузеева в шоке от гнева фанатов после смены своего образа

24 июня 2025, 05:02

Лариса Гузеева удивилась гневу фанатов после смены своего образа

Лариса Гузеева (Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко)

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева столкнулась с волной критики в свой адрес после смены образа. Звезда перекрасилась в блондинку, хотя фанаты уже привыкли к ее имиджу роковой брюнетки.





Гузеева не поняла такой большой волны хейта. Дошло до того, что Лариса не выдержала и ответила злопыхателям.





«Я, честно говоря, не понимаю, как незначительное изменение во внешности, что абсолютно естественно для моей профессии, может вызвать столько ненависти и агрессии. Правда. Всем моим дорогим подписчикам хорошей недели. Пусть она будет без потрясений и разочарований», — цитирует Гузееву Starhit.

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«Я услышала вашу критику, где я без бровей, то есть со своими природными бровями. Открою вам секрет: я бесцветная. У меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет. Я всю жизнь красила, чтобы на контрасте были голубые глаза, черные брови и черные волосы. Но вы меня раскритиковали, сказали, что я стала похожа на Бабу Ягу…» — сказала Лариса.