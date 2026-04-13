Стало известно, в каком СИЗО содержится Артем Чекалин
Бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), Артема этапируют в московское СИЗО-7 «Капотня». Об этом сообщает телеграм-канал «База».
По информации источника, ближайшие две недели Чекалин проведёт в карантинном отделении «Капотни», после чего его переведут в другое учреждение ФСИН для дальнейшего отбывания наказания. Защита обжалует приговор.
13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194 миллионов рублей. Судебная инстанция признала его виновным в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей — в ОАЭ, на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Меру пресечения изменили на заключение под стражу прямо в зале суда.
В защиту Чекалина выступила известная телеведущая и блогер Виктория Боня, записавшая эмоциональное видеообращение.
